Шофьор от морската столица: "Варна ми е Бейрут"

кадър: S.T, Виждам те КАТ - Варна

Трагично е състоянието на улиците на много места във Варна. За това сигнализират потърпевши.

След една снимка в социалната мрежа от улица "Цар Асен", в централната част на града, мнозина показаха, че проблеми има на не едно и две места във Варна.

"От 7 месеца не съм се пребирал в Бг забравих какво са пропастите", гласи един от коментарите.

"Същата ми е и Горазд"

снимка: Х.Т Виждам те Кат Варна

"Целият град е така".

"Цяла Варна е такава . Няма улица без дупки . Имаме ли кмет ?! Извинете , той е активен само в социалните мрежи и все някой друг му е виновен!"

"В Бейрут нямат такива разбити улици"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!