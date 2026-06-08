Шофьор отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток

Кадър БНТ

Шофьор се заби в електрически стълб, събори го и остави хасковското село Тракиец без ток.

Тежкият инцидент, който се размина без жертва, стана в късния следобед.

Шофьорът, който е бил сам в автомобила, е откаран в болница, по първоначална информация не е пострадал сериозно.

Той е тестван с дрегер, който отчел 2 промила алкохол, предава БНТ.

На мястото на инцидента пристигна и пожарна, а екип на ЕВН вече работи по отстраняването на аварията.

Това не е първият подобен инцидент в селото, което е на пътя към Маказа. Такъв случай имаше преди две години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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