Шофьор получи 10 глоби без да е нарушител

Шофьор получи уведомление, че дължи 10 глоби за превишена скорост, като една от тях е за 600 лева. Марин Кацарчев оти ваКАТ София, за да направят видеоконтрол и да проверят справка. Там полиций признав, че знае за какво става въпрос, тъй като въпросните глоби са прехвърлени на Кацарчев от мъж, който е предоставил копие от шофьорска книжка на Марин.

След като се свързахме с въпросния човек, той каза, че е станала грешка в счетоводството, когато съм кандидатствал за работа при него и се е заблудил. Аз обаче никога не съм бил кандидат за работа при него, разкри Марин Кацарчев.

Въпреки че той е предоставил доказателства, че е бил на друго място, когато е „хванат в нарушения“, от КАТ му заявили, че не могат да анулират глобите и се стига до съд.

Там отпадат 6 от глобите, но 4 остават, като едната е от 600 лева.

Човекът, който притежава копие от моята шофьорска книжка, също свидетелства и каза, че е станала грешка, но това не доведе до промяна на съдебното решение, допълни по Нова Тв Кацарчев.

Делото ще продължи, а Марин се надява, че справедливостта ще вътържествува.

