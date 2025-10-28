Шофьор предизвика катастрофа с пострадал край Варна и избяга

Булфото

В ранната утрин на вчерашния ден, в района на село Ветрино е станало пътнотранспортно произшествие с един пострадал, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

До инцидентът се стигнало, след като лек автомобил навлязъл на пътя с предимство на движещ се камион. За да избегне сблъсък, шофьорът на товарната кола е променил рязко посоката на движение, загубил е контрол над автомобила и се блъснал в крайпътен скат.

От удара е пострадал 29-годишен пътник в камиона, с фрактура на дясна ръка. Настанен е в отделение по ортопедия, без опасност за живота. След настъпилия инцидент, водачът на леката кола е напуснал местопроизшествието.

По случая е образувано досъдебно производство.

