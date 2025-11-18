Шофьор прегази куче в Якоруда

Снимка: Пиксабей

83-годишен шофьор от Якоруда прегази куче, извършвайки маневра за паркиране, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 17 ноември в РУ - Разлог е депозирана жалба от жителка на град Якоруда, че около 07:00 ч. на 10 ноември на ул. „Яне Сандански“ в Якоруда лек автомобил „Рено“ е прегазил едно от петте ѝ кучета.

Водачът на автомобила е установен от работещите по случая полицейски служители и са му снети обяснения.

За случая е уведомена прокуратурата. Работи се по установяване на всички факти и обстоятелства по случая.

