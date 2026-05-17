Шофьор с 1.32 промила се блъсна в 15 оградни колчета на тротоара и две липови дървета

Снимка Булфото

Водач зад волана направи нещо недопустимо на пътя.

Шофьор с 1.32 промила алкохол се блъсна в оградни колчета и дървета в Цар Калоян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден около 4:30 часа тази сутрин на тел. 112. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че 22-годишен мъж от село Бъзовец, община Две могили, е изгубил контрол над управлявания джип на десен завой в посока Русе.

Автомобилът последователно е блъснал 15 метални оградни колчета, разположени на тротоара, както и две липови дървета.

Пробата с дрегер на шофьора е отчела 1,32 промила алкохол в издишания въздух. Взета е проба за химичен анализ.

По случая се води бързо производство, допълниха от полицията в Разград.

При друга полицейска проверка лек автомобил е спрян в Разград. В хода на контролните действия 58-годишният шофьор е тестван с дрегер, който е отчел 2,09 промила алкохол.

Мъжът е отказал кръвна проба. Автомобилът е иззет, а по случая е образувано бързо производство, пише в съобщението от ОДМВР, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!