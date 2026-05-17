Шофьор с 1.32 промила се блъсна в 15 оградни колчета на тротоара и две липови дървета
Снимка Булфото
Водач зад волана направи нещо недопустимо на пътя.
Шофьор с 1.32 промила алкохол се блъсна в оградни колчета и дървета в Цар Калоян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Сигналът за инцидента е подаден около 4:30 часа тази сутрин на тел. 112. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че 22-годишен мъж от село Бъзовец, община Две могили, е изгубил контрол над управлявания джип на десен завой в посока Русе.
Автомобилът последователно е блъснал 15 метални оградни колчета, разположени на тротоара, както и две липови дървета.
Пробата с дрегер на шофьора е отчела 1,32 промила алкохол в издишания въздух. Взета е проба за химичен анализ.
По случая се води бързо производство, допълниха от полицията в Разград.
При друга полицейска проверка лек автомобил е спрян в Разград. В хода на контролните действия 58-годишният шофьор е тестван с дрегер, който е отчел 2,09 промила алкохол.
Мъжът е отказал кръвна проба. Автомобилът е иззет, а по случая е образувано бързо производство, пише в съобщението от ОДМВР, пише btvnovinite.bg.
