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Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в стълб на светофар в Добрич

21.07.2026 / 09:23 0

Кадър Нова Телевизия

Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Сигналът за инцидента е получен около 2:10 часа днес. Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на бул. "Русия" с ул. "Вардар", където 30-годишният мъж се е блъснал в стълб на светофарната уредба. 

Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота, съобщиава БТА. 

През миналата седмица мъж на 36-години бе задържан в Балчик, след като е установено, че управлява автомобил с 2,61 промила алкохол в кръвта.

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