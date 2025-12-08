Шофьор с над 3 промила алкохол се заби в ограда на медицински център
08.12.2025 / 15:04 0
Снимка: Пиксабей
63-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Хисаря, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 5 декември.
Водачът се е блъснал в метална ограда на медицински център, предава Дарик.
Нанесени са материални щети.
