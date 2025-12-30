Шофьор с положителна проба за алкохол предизвика катастрофа, пострада бебе
снимка Булфото
Бебе пострада при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на вчера между село Ново Делчево и Петрич.
73-годишен шофьор е отнел предимството на кола с 29-годишна водачка.
Пострадало е бебето на около 9 месеца, което е пътувало в обезопасително столче.
На двамата водачи са направени проби за алкохол, като пробата на 73-годишния водач е отчела наличие на 0,67 промила.
За случая е уведомена прокуратурата, предаде Дарик.
