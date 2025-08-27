Шофьор с положителна проба за кокаин блъсна 87-годишна жена

Снимка: Булфото

32-годишен шофьор на товарен автомобил с положителна проба за кокаин блъсна 87-годишна жена в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера - 26 август, на паркинга пред бл. 33 в ж.к. "Братя Миладинови", информира Дарик.

Той е блъснал пешеходката на заден ход. Възрастната жена е настанена за лечение в болница - без опасност за живота.

Водачът е задържан и по случая се води разследване.

