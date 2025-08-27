реклама

Шофьор с положителна проба за кокаин блъсна 87-годишна жена

27.08.2025 / 13:50 1

Снимка: Булфото

32-годишен шофьор на товарен автомобил с положителна проба за кокаин блъсна 87-годишна жена в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера - 26 август, на паркинга пред бл. 33 в ж.к. "Братя Миладинови", информира Дарик.

Той е блъснал пешеходката на заден ход. Възрастната жена е настанена за лечение в болница - без опасност за живота.

Водачът е задържан и по случая се води разследване.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 24 минути)
Рейтинг: 499284 | Одобрение: 91524
Друсари ни трепят....Алоуууу, властите какво се мандахерцат.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

