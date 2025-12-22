Шофьор с положителна проба за кокаин прати възрастна варненка в болницата

Булфото

В невро-хирургично отделение, с фрактури на таз и пръст на ръката, но без опасност за живота е настанена 72-годишна варненка.

Травмите на възрастната жена са следствие на пътнотранспортно произшестиве, случило се на пешеходна пътека съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Инцидентът е станал в края на отминалата седмица, около 18.25 часа, в района на ж.к. "Владислав Варненчик".

По данни на полицията пробата за употреба на наркотични вещества, направена на водача е положителна за кокаин. По случая е образувано досъдебно производство.

