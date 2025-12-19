Шофьор с положителна проба за наркотик блъсна мъж на пешеходна пътека във Видин
Снимка: Булфото
36-годишен шофьор с положителна проба за наркотик блъсна 43-годишен мъж във Видин, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал вчера - 18 декември, на пешеходна пътека преди кръстовището на улиците „Георги Сава Раковски“ и „Хан Аспарух“.
Тестът на водача е отчел наличие на амфетамин, предава Дарик. Тестът с дрегер не е отчел наличие на алкохол. Той дал проби за изследване в болница.
Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване. Шофьорът е задържан и по случая се води разследване.
