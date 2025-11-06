Шофьор с положителни проби за наркотици и алкохол мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас
Пиян и дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в градинката пред УМБАЛ–Бургас малко след 12.00 ч., предава БНТ.
33-годишният мъж се е движил с много висока скорост по бул. "Струга" и е преминал на червен светофар на кръстовището с бул. "Стефан Стамболов".
Той първо удря друг автомобил, който е преминавал напълно правомерно на зелен сигнал. След удара колата на нарушителя буквално излита от пътя и спира в тревната площ до тротоара.
Полицията е тествала шофьора за алкохол и наркотици, като и двете проби са положителни.
По чудо няма пострадали.
От ОДМВР–Бургас съобщиха за БНТ, че мъжът е от Карнобат и има предишни сериозни нарушения — два пъти е оставал без книжка заради шофиране в нетрезво състояние.
