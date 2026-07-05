Шофьор с висока скорост се заби в мантинелата и изхвърча от пътя край Пчелник

Булфото

Пътнотранспортно произшествие е регистрирано в района на село Пчелник, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията водач на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство, след като се е движил с несъобразена с пътните условия и релефа на местността скорост. Последвал е удар в предпазна мантинела, след който превозното средство е напуснало пътното платно и се е преобърнало по таван.

При инцидента е пострадал пътник с контузия на главата, който след медицински преглед е освободен за домашно лечение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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