Шофьор самокатастрофира в Хасково, пробата му за алкохол е положителна
Водач на автомобил „Опел Антара“ самокатастрофира в събота около полунощ на кръстовището на булевард „Раковски“ с улица „Ком“ в Хасково.
Мъжът се е забил челно в стълб от уличното осветление, пътувал е сам в колата, посова Булфото.
Тестът с дрегер е отчел наличие на 2.81 промила алкохол. Шофьорът е отказал тест за наркотици и е откаран е в МБАЛ-Хасково с наранявания по една от ръцете си и по главата.
От полицията направиха оглед на местопроизшествието, а пожарникари опесъчиха пътното платно от разлив на масло и други течности от потрошения автомобил.
