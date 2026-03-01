Шофьор самокатастрофира в Хасково, пробата му за алкохол е положителна

Снимки: Булфото

Водач на автомобил „Опел Антара“ самокатастрофира в събота около полунощ на кръстовището на булевард „Раковски“ с улица „Ком“ в Хасково.

Мъжът се е забил челно в стълб от уличното осветление, пътувал е сам в колата, посова Булфото.

Тестът с дрегер е отчел наличие на 2.81 промила алкохол. Шофьорът е отказал тест за наркотици и е откаран е в МБАЛ-Хасково с наранявания по една от ръцете си и по главата.

От полицията направиха оглед на местопроизшествието, а пожарникари опесъчиха пътното платно от разлив на масло и други течности от потрошения автомобил.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!