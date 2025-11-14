Шофьор се качи пиян на автобус от градския транспорт в Пловдив

Булфото

40-годишен шофьор от градския транспорт в Пловдив беше заловен да шофира пиян.

Той е бил тестван след подаден сигнал за инцидент. Дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол.

По първоначална информация шофьорът е затворил вратите на автобуса, докато 80-годишна пътничка е слизала на бул. "Княгиня Мария Луиза". Жената е леко пострадала.

Предстои мъжът да бъде съден по бързо производство, предаде БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!