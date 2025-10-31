Шофьор се предаде в полицията след дрифт и гонка по улиците на Сливен

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Дрифт, бягство, гонка и арест. Такава е последователността, на това, което се е случило в 22:30 часа в Сливен. Задържаният шофьор е на 25 години от Разград. Има 15 наказателни постановления, 15 фиша и два пъти му е отнета книжката.

Забелязан е първо да прави дрифт на паркинг, след което към него се приближават полицаите Донка Молова и Кирил Василев.

Двамата, които са чули силен шум от превъртане на гуми, подават звуков и светлинен сигнал, но шофьорът не реагира и напуска паркинга.

Отправя се с колата си към долната улица и полицаите започват да го преследват.

Беглецът навлиза в кръговото на бул. „Георги Данчев“ и влиза в насрещното на пътя на автомобили.

Малко след това се отправя към малка улица, където оставя мощния си немския автомобил и напуска мястото.

На другия ден се предава сам в полицията, като идва с адвокат.

Пред бТВ комисар Кикьов разкри, че нарушителят ще бъде глобен с 3000 лева, а свидетелството за управление на МПС ще му бъде отнето за 12 месеца.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!