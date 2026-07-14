Шофьор се завъртя с колата си на мокрия път край Варна и попадна в канавка

Снимка АПИ, илюстративна

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Шофьор не успя да овладее колата си и след като излезе от мокрия път край Варна, попадна в канавка. Четири пътнотранспортни произшествия са регистрирани през последните дни, съобщиха от ОДМВР-Варна.

При излизане от ляв завой 28-годишен мъж е изгубил контрол над управлявания от него лек автомобил и е навлязъл в крайпътна канавка. След медицински преглед е освободен за домашно лечение с контузия на гръдния кош. Пътуваща с него жена на 24 години е настанена в болнично заведение с фрактура на гръден прешлен.

По пътя към с. Генерал Киселово автомобил, управляван от мъж на 51 години, се е завъртял на мократа и хлъзгава настилка и е попаднал в отводнителна канавка. Пострадалата пътничка е прегледана в болнично заведение и насочена за домашно лечение с контузия на таза.

Неспазена дистанция е станала причина 53-годишен мотоциклетист да се блъсне в намаляващия скоростта пред него лек автомобил. Водачът е с фрактура на дясното ходило, а 49-годишната му спътничка е настанена в ортопедично отделение с фрактура на капачката на дясното коляно.

По пътя след с. Ново Оряхово верижно пътнотранспортно произшествие между четири автомобила е възникнало отново поради неспазване на необходимата дистанция. Пострадала е 33-годишна пътничка от автомобила на причинилия катастрофата водач. След преглед жената е освободена за домашно лечение с контузия на корема.

Редактор "Екип на Петел",

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