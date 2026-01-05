Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

кадър: Нова тв

Много фишове за превишена скорост – без нито едно реално нарушение. За Петко Русев това е ежедневие вече повече от година. От края на 2023 г. мъжът започва да получава електронни фишове за автомобил, който не е негов и който никога не е управлявал.

„След моя проверка установих, че тези електронни фишове са на автомобил, който аз не съм шофирал. И на места, където също така не съм и бил“, разказа Русев за „Здравей, България“.

В рамките на няколко месеца той получава общо шест глоби – за различни точки в страната: Ботевградско шосе в София, автомагистрала „Струма“ край Дупница, Околовръстния път на столицата и автомагистрала „Тракия“.

По съвет на полицията Русев оспорва всеки един от фишовете в най-близкото районно управление. Подал възражения лично и се надявал случаят бързо да бъде изчистен. Вместо това историята се усложнява.

Месеци по-късно започват обаждания от СДВР и от районни управления в страната. През февруари 2024 г. Петко Русев е привикан в Пето районно управление в София, където дава показания и представя доказателства, че по време на нарушенията е бил на работното си място.

Там го очаква и най-голямата изненада.

„С очите си видях, че към преписката е приложено копие от моята английска шофьорска книжка. Тя обаче е невалидна още от 2022 година. Въпреки това някой я е приел за истинска и я е приложил като доказателство“, обяснява Русев.

По думите му под копието е изписано „вярно с оригинала“, но подписът и почеркът не са негови. Как стар и невалиден документ попада в чужди ръце и защо е приет без проверка – остава без отговор.

Разследването отвежда и до реалния собственик на автомобила. В Пловдив Петко Русев е извикан на очна ставка с притежателя на колата в икономическа полиция.

„Собственикът заяви, че не ме познава и никога не ме е виждал. И аз казах същото – не съм управлявал автомобила и не познавам този човек“, разказа той.

Версията на собственика е, че е дал автомобила – луксозен и на стойност над 150 хиляди лева – за сложен ремонт на човек от Ботевград, също на име Петко. Контакт обаче няма.

„Нямал телефонния му номер. Свързал го трети човек, който вече бил починал. Оттам нататък – никаква следа“, допълни Русев.

Междувременно срещу него се водят проверки, изготвят се мобилни и графологични експертизи, а глобите остават активни. Те вече фигурират като задължения към НАП.

„Решил съм да не ги плащам, защото не съм извършил нарушенията. Желанието ми е просто да отпаднат от мое име. Кой е карал автомобила – това не е моя отговорност“, категоричен е мъжът.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!