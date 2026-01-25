Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград

Кадри БНТ

Шофьор в Асеновград е ударил три автомобила и електрически стълб. Инцидентът е станал снощи, съобщава БНТ. По първоначална информация няма пострадали, нанесени са само материални щети.

По данни на очевидци автомобилът е поднесъл заради несъобразена с хлъзгавата пътна настилка скорост.

При удара металният електрически стълб се е огънал и се е подпрял върху близка жилищна сграда.

Причините за инцидента се изясняват.

