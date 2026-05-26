Шофьор загина, след като колата му се обърна по таван и пламна до село Генерал Киселово
Снимка Булфото
Снощи в 03:33 часа, през телефон 112 е получен сигнал за самокатастрофирал автомобил – обърнат по таван и горящ, в района на с. Генерал Киселово.
Изпратените светкавично екипи на РУ Девня и РДПБЗН са загасили пламъците и установили блъснатата в бетонно съоръжение – извън пътното платно, кола.
Водачът – жител на Добричка област, е загинал на място
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!