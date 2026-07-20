Шофьор загина на място при катастрофа край Пловдив

Булфото

60-годишен шофьор загина на място при катастрофа. Инцидентът е станал тази сутрин край пловдивското село Кадиево, научи NOVA.

Сигналът за лек автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден на тел. 112 към 7.30 ч. Насочените към местопроизшествието екипи на РУ-Стамболийски и спешна медицинска помощ констатирали смъртта на водача, съобщиха от пресцентърана полицията в Пловдив. Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“.

Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но водачите са с предупрежение да преминават с повишено внимание.

Редактор "Екип на Петел",

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