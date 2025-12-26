Шофьор загина след удар в бетонна ограда край Лом

Снимка Булфото

Трагедия на пътя навръх празника.

Мъж на 35 години загуби живота си при тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между град Лом и село Комощица. Инцидентът е станал около 16:00 часа на 24 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Монтана, цитирани от БТА.

Според първоначалните данни, жертвата е управлявала лек автомобил "Мазда 5". На прав пътен участък, но при мокра настилка, шофьорът се е движил с несъобразена скорост. Това е довело до загуба на контрол над превозното средство, което е напуснало пътното платно и се е ударило в бетонна ограда.

Ударът е бил толкова силен, че мъжът е изпаднал от автомобила и се е ударил в оградата, което е довело до смъртта му на място. По автомобила са нанесени значителни материални щети.

Оперативна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс.

От полицията в Монтана отчитат тревожна статистика за региона. От началото на годината при катастрофи в областта са загинали 12 души, включително последната жертва, а ранените са над 300.

