Шофьорът, който се вряза в детска площадка, остава в ареста

снимка: Фейсбук, Георги Илиев, кмет на Слатина

Софийски районен съд наложи мярка за неотклонение “задържане под стража“ на 55-годишния мъж, който се закани да убие жена и катастрофира пиян в детска площадка в София. Искането бе внесено от Софийска районна прокуратура, съобщава bTV.

Съдът се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление и му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Мъжът беше привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20 август, около 22 часа в ж.к. “Христо Смирненски“ в София, се заканил с убийство на жена, като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: “Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал, ударил три паркирали коли и навлязъл в детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. Дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с ­­­­2,38 промила.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода".

