Шофьорът, обърнал се по таван на пътя между Стара Загора и Казанлък, е с опасност за живота

Катастрофиралият 68-годишен мъж на главния път между Стара Загора и Казанлък е с опасност за живота, съобщиха от ОДМВР в областния град. Инцидентът стана на 8 ноември, около 9:46 ч. в района на пътния възел при село Ягода, в посока Стара Загора.

По първоначална информация шофьорът на джип "Тойота" е самокатастрофирал, като колата се обърнала встрани от пътното платно.

Водачът е настанен в болница с различни наранявания, с опасност за живота. Тестван е за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Местопроизшествието е посетено и обслужено от екип на РУ-Казанлък, посочват от полицията.

