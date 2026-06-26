Шофьорът, помел скутера с двамата тийнейджъри край Мездра, бил с книжка от януари

Кадър Нова телевизия

Шофьорът на колата, връхлетяла върху скутера край Мездра, е получил шофьорската си книжка през януари тази година. Има само едно нарушение - за неспазване на пътен знак, свързан с паркиране или престой, като глобата е била платена. По информация на Нова телевизия той се е движил с висока скорост, но това ще бъде установено окончателно чрез съдебно-техническата експертиза, заявиха от прокуратурата. Днес предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално-следствени действия.

Тежката катастрофа до Мездра отне живота на двама тийнейджъри. 16-годишно момиче и 17-годишно момче загинаха, след като скутерът, с който пътували, е бил пометен от автомобил, навлязъл в насрещното движение. По информация на Нова телевизия колата се е движила с много висока скорост. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, е изхвърчало на съседно дърво. Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.

Двамата младежи са били членове на фенклуба на "Ботев" (Враца). Загиналото момче е носело знамето на агитката. Приятели на жертвите се събраха в центъра на Враца, за да разкажат за загиналите.

Младежът е трябвало да присъства на рождения ден на баба си в деня, в който е загинал на пътя на входа на Мездра. "Пътят е опасен само когато не се спазват правилата за движение. Иначе е в много добро състояние. Причината за този тежък инцидент вероятно не е в пътната настилка, а в друго - най-вероятно в по-високата скорост, с която се е движил водачът на лекия автомобил", сподели приятел на загиналия.

Друг мъж разказа, че младежът е имал свидетелство за правоуправление за скутера и не е бил любител на високите скорости.

Редактор "Екип на Петел",

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