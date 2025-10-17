Шофьорът, прегазил жена на тротоар в Лом, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици

Снимка: Европейски център за транспортни политики

При опит за неправилно изпреварване на тир се е стигнало до катастрофата, при която загина жена в Лом. Това обясни за Нова телевизия началникът на сектор "Охранителна полиция" при РУ-Лом. „Водачът е бил с превишена скорост. Загубил е управление и автомобилът е поднесъл и странично започва да се преобръща. Излиза от пътното платно, удря се в дърво – от което отскача и удря 71-годишната жена, която почива на място”, допълни още главен инспектор Огнян Иванов.

По думите му пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. „Този водач има шофьорска книжка от 2021 година. Има няколко нарушения – 4 глоби с фиш, едната от които е за аналогично престъпление, а именно за неправилно изпреварване. Другите глоби са за други нарушения – шофиране без колан. Има и два акта за установено административно нарушение – липса на застраховка. За краткото време, в което има книжка – той има седем нарушения”, обясни Иванов.

Възрастната жена загина на тротоара, след като автомобил връхлетял върху нея. Зад волана бил 23-годишен мъж, който изгубил контрол над колата, напуснал пътното платно, качил се на тротоара и ударил преминаващата там жена.

Хора от града разказват, че улица „Латинка”, на която е станал инцидентът , е известна като „Пистата”. „Има една отсечка от 1,5 километра, на която никой не се съобразява със скоростта. На три места по улицата пресичат деца, за да отидат до училище. А тук се минава със 150 километра в час. Млади момчета си организират гонки. Полицията не може да се справи с тях. Явно си имат информация”. Това разказа в „Здравей, България” Росен Русинов, който е съсед на загиналата жена.

