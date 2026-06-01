Шофьорът, убил две жени на улица "Дрин" във Варна, отива на съд

01.06.2026 / 15:49 1

Окръжна прокуратура – Варна е внесла в съда обвинителен акт срещу водача, причинил тежката катастрофа на улица „Дрин“ в края на декември миналата година, при която загинаха две жени. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура Радослав Лазаров.

На шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на пътнотранспортно произшествие при условията на съзнавана непредпазливост. Той не е изпълнил законовото си задължение да контролира непрекъснато управляваното от него моторно превозно средство и по непредпазливост е навлязъл на тротоара, където е причинил смъртта на двете пешеходки.

Водачът е страдал от епилепсия и поне три дни преди инцидента не е приемал предписаните му медикаменти, които е трябвало да взема ежедневно, посочи още Лазаров. Назначената експертиза е установила липса на съответната лекарствена съставка в кръвната му проба.

Според прокуратурата, ако вследствие на епилептичния пристъп автомобилът се е отклонил наляво вместо надясно, е било възможно да има значително повече жертви, посочва БНТ.

Ако бъде признат за виновен, водачът може да получи наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

Коментари
уйчо (преди 4 секунди)
Рейтинг: 131348 | Одобрение: 8603
Ауууу, не си пил хапчетата и затова станало! И добре, че надясно се отклонил, че ако е било наляво, десет щеше да убие! Ми наградете го, дейба!!!
kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 211139 | Одобрение: 21219
Така и не му казахте името или инициалите,явно е от етноса и свързан с някоя от партиите за да го криете толкова!!!

