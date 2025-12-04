Шофьорът, ударил полицейска кола край София, карал със 149 км/ч, пуснаха го под гаранция

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София

Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, съобщава БНТ. При катастрофата загина полицай.

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста. Според държавното обвинение на свобода има опасност мъжът да извърши друго престъпление.

В съдебната зала стана ясно, че Мирослав Василев е карал със 149 километра в час. Имал е общо 6 пътни нарушения. Едно от тях е за превишена скорост.

Защитата на Василев поиска да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

Пред съда Василев заяви, че осъзнава какво е направил. Съдът прецени, че няма опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5000 лева. Даде срок от 10 дни за внасяне на сумата.

Решението може да бъде обжалвано.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!