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Шофьорът на лекия автомобил е загиналият в катастрофата на пътя София - Варна

03.08.2026 / 16:48 0

Снимка Булфото

Шофьорът на лекия автомобил е загиналият в тежката катастрофа, която затвори временно главен път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял.

Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна, съобщава Нова телевизия. 

По първоначална информация лекият автомобил е навлязъл в насрещната лента за движение.

В участъка на катастрофата са изградени обходни маршрути за автомобили до 12 тона през Лясковец и село Козаревец. Автомобилите над 12 тона изчакват на място.

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