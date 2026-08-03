Шофьорът на лекия автомобил е загиналият в катастрофата на пътя София - Варна
Снимка Булфото
Шофьорът на лекия автомобил е загиналият в тежката катастрофа, която затвори временно главен път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял.
Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна, съобщава Нова телевизия.
По първоначална информация лекият автомобил е навлязъл в насрещната лента за движение.
В участъка на катастрофата са изградени обходни маршрути за автомобили до 12 тона през Лясковец и село Козаревец. Автомобилите над 12 тона изчакват на място.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!