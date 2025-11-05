реклама

Шофорът на линейка, блъснал и убил пешеходец в Симеоновград, е дал положителна проба за канабис

05.11.2025 / 19:20 0

Булфото, илюстративна

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем и задържа за 72 часа 64-годишен мъж за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на линейка.  Деянието е извършено след употреба наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред с техническо средство, посочват от държавното обвинение.

Инцидентът станал около 10 часа във вторник.  Шофьорът на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред Спешното отделение в Симеоновград, когато блъснал 66-годишния пешеходец. Мъжът паднал и ударил главата си. Той е починал на път за болницата в Хасково, предаде Нова телевизия. 

 

