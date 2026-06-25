Шофьорът на тира, причинил катастрофата с три жертви вчера, е с 20 наказания за нарушения

кадър: Фейсбук, Иван Янев

Управлявалият тира, който причини катастрофа с три жертви вчера на магистрала „Тракия“ край Ямбол, има 20 наказания за предишни нарушения. През 2024 г. отново на магистрала „Тракия“ поради неизправност на товарен автомобил той отново е причинил катастрофа, която е била само с материални щети. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР (ОМВР) Ямбол старши комисар Добрин Димитров по време на съвместен брифинг с прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол.

Шофьорът е на 53 години от Ямбол, има собствена фирма за превоз. Вчера той е пътувал до Бургас, като камионът е бил натоварен със зърно, но на обратния курс, когато става катастрофата, е бил празен, посочи ст. Комисар Димитров, цитиран от БТА.

В пътното платно за София той се е движел с 90 км/ч в активната лента, уточни още директорът на ОДМВР – Ямбол.

За предишни нарушения шофьорът има общо 20 наказания. Сред тях са ползване на мобилен телефон по време на управление, техническа неизправност на преводното средство и др. При причинената преди две години катастрофа на магистралата, отново не е установено да е употребявал алкохол или наркотици. Тогава мъжът е управлявал друг влекач със същото полуремарке.

Предстои да се изследва техническото състояние на товарния автомобил, каза още ст. комисар Добрин Димитров.

Каква е причината камионът да преодолее преградното съоръжение и да премине в другото платно, тепърва ще се изяснява. Директорът на ямболската полиция обяви, че всички обстоятелства по отношение на пътя и мантинелите са изследвани експерти от Агенция "Пътна безопасност".

Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера. Това съобщи на брифинга прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол, който е наблюдаващ досъдебното производство.

Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото произшествие, добави той. Илиев посочи, че няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път, каза още той. Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен е обстоен преглед на местопроизшествието, заяви прокурорът. Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор.

Редактор "Екип на Петел",

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