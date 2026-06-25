Шофьорът на тира, причинил трагедията на АМ "Тракия”, остава в ареста

Стопкадър Нова Тв

53-годишният шофьор на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала „Тракия” в сряда, остава за постоянно в ареста.

На влизане в съда Енчо Динев заяви, че много съжалява за станалото и че се е опитал да овладее машината. „Моите най-искрени съболезнования на хората. Направих всичко възможно да удържа камиона”, каза той, цитиран от NOVA. По думите му до инцидента се стигнало вследствие на спукване на гума на машината. Полицията и прокуратурата обаче отхвърлиха подобна версия и подчертаха, че водачът имал и предишни нарушения.

Днес стана ясно, че по тежкия инцидент са назначени множество експертизи. Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две или повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание от 5 до 20 години затвор, пише novini.bg.

Неговият адвокат заяви, че най-вероятно ще образува дело за съпричиняване на вреда на Агенция „Пътна инфраструктура“, визирайки мантинелите, които не са могли да удържат тежкотоварния камион.

Днес стана ясно, че шофьорът имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. За четири от констатираните нарушения на мъжа са съставени актове, а за останалите 16 - фишове, които са били платени.

Редактор "Екип на Петел",

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