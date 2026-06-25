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Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона

25.06.2026 / 18:09 1

Кадър БНТ

Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с три жертви на магистрала "Тракия", беше доведен в съдебната зала, където ще бъде гледана мярката му за неотклонение.

Пред журналистите той изрази най-искрени съболезнования към семействата на починалите мъж и две деца, съобщи БНТ.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората", заяви той.

На въпрос шофьорът потвърди, че е спукал гума, пише novini.bg. 

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Коментари
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chirak (преди 27 минути)
Рейтинг: 20004 | Одобрение: 5904
Здрава предна гума на камион не гърми,или е заспал или си е гледал телефона.

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