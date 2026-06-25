Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
Кадър БНТ
Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с три жертви на магистрала "Тракия", беше доведен в съдебната зала, където ще бъде гледана мярката му за неотклонение.
Пред журналистите той изрази най-искрени съболезнования към семействата на починалите мъж и две деца, съобщи БНТ.
"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората", заяви той.
На въпрос шофьорът потвърди, че е спукал гума, пише novini.bg.
Редактор "Екип на Петел",
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