Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона

Кадър БНТ

Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с три жертви на магистрала "Тракия", беше доведен в съдебната зала, където ще бъде гледана мярката му за неотклонение.

Пред журналистите той изрази най-искрени съболезнования към семействата на починалите мъж и две деца, съобщи БНТ.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората", заяви той.

На въпрос шофьорът потвърди, че е спукал гума, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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