Шофьорът с над 5 промила: Не може да е толкова, ще дам кръв

Стопкадър Нова Тв

Полицаите, задържали шофьора с рекордните 5,35 промила алкохол в кръвта във Велики Преслав, разказа подробности около случая. По думите им, самият водач не повярвал на цифрите на дрегера и поискал кръвен тест. Заради алкохолното опиянение, обаче, той бил изгубил представа за времето и дал объркваща информация. Срещу него е образувано досъдебно производство, което ще бъде разгледано от прокуратурата.

Случаят е от Велики Преслав, където полицаите спрели за проверка товарен автомобил. Зад волана, във видимо нетрезво състояние, е бил 59-годишен мъж.

Полицаите спрели водача за проверка около 10 часа сутринта. По думите на служителите на реда това е най-високата отчетена стойност в практиката им през последните повече от десет години. „Изписаха се 5,35 промила, което беше, меко казано, учудващо“. Това разказа в "Здравей, България" инспектор Мирослав Василев от РУ-Велики Преслав пред NOVA.

Автомобилът е спрян в рамките на засилените проверки за безопасност на движението. Според инспектор Василев водачът е бил познат на полицията от предишни нарушения.

„Въпросното лице е установявано и преди да управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол. За последно това се случи през миналата година, когато концентрацията беше под 1,2 промила“, обясни той, пише Блиц.

Пред полицаите 59-годишният мъж заявил, че е употребил алкохол предната вечер. Впоследствие станало ясно, че е легнал да спи около 6 часа сутринта, само няколко часа преди да бъде спрян за проверка. „Обясни, че е изпил над половин литър концентрат, като е смесвал няколко вида алкохол“, каза още инспекторът.

Водачът не повярвал на отчетената стойност и поискал кръвно изследване. „Каза: „Не може да е толкова много. Ще дам кръв за изследване“, допълни полицейският служител.

По думите му използваният дрегер е нов и е преминал задължителната проверка за техническа изправност. „Това беше стотната проба с този уред. Той е калибриран на 17 юни 2026 година“, уточни инспектор Василев.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Шумен главен инспектор Веселин Георгиев определи случая като изключително рядък. „Откакто работя в „Пътна полиция“ - Шумен, повече от 10 години, не сме установявали водач с толкова висока концентрация на алкохол“, заяви той.

По думите му през последната седмица са засечени още трима шофьори с над 1,2 промила алкохол, но никой от тях не е бил с подобни стойности. „Нашата цел е да има повече проверки и по-малко положителни проби. Искаме тези случаи да станат нула“, подчерта Георгиев.

Шофьорът е задържан, а срещу него е образувано досъдебно производство. Случаят ще бъде разгледан от прокуратурата, след като станат готови и резултатите от назначените изследвания.

Редактор "Екип на Петел",

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