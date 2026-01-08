Шофьори: "Черен лед" в района на Видин, Предбалкана и "Петрохан"

Снимка: Пиксабей

Шофьори предупредиха за "черен лед" в района на Видин, Предбалкана и "Петрохан".



"Черният лед е изключително коварен за шофьорите, тъй като асфалтът изглежда мокър, а всъщност е заледен", пишат от Meteo Balkans.



"Фокус" припомня, че за четвъртък за 20 области от страната е в сила предупреждение за опасно време от първа степен.



Очакванията са за силен северозападен вятър с пориви 20-24 m/s. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

