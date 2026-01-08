Шофьори: Закъсали камиони и автобуси по АМ "Хемус" към Варна, тапата е голяма!

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", И. Пенчев, М. Борисова, Р. Симеонов

За закъсали камиони и автобуси на Езерово и по магистрала "Хемус", до отбивката към Повеляново, посока Варна алармират шофьори във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"Голяма тапа!", "Движението е затруднено.", предупреждават попадналите в задръстването пътуващи.

Затрудненото движение е в посока Варна, посочват очевидците.

Други шофьори, попаднали в капана на снежната буря предупреждават за затруднено пътуване и по пътя Варна-Добрич.

"Искам официално да благодаря на АПИ за новата ледена пързалка Варна-Шумен! Най-накрая държавата да помисли за подготовката на нашите състезатели по фигурно пързаляне и кърлинг. Магистралата е гладка като огледало. Кой казва, че нямаме спортна база?", предупреждават други.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!