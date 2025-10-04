Шофьори алармират: Три тунела тънат в мрак на магистрала "Хемус"

Пиксабей

Тунелите "Витиня", "Топли дол" и "Ечемишка" на автомагистрала "Хемус" са без осветление - за това алармираха читатели на "Дарик".

Има сигнали, че този проблем е още от вчера (петък) вечерта, вероятно вследствие на пороите, които връхлетяха голяма част от страната.

Към момента няма официална инфомация каква е причината и докога ще продължи проблемът.

