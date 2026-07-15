Шофьори летят със 140 км/ч по ремонтирания път Дерманци - Долни Дъбник

Стопкадър бТВ

Ремонтът на третокласния път Дерманци – Долни Дъбник продължава повече от година. Отсечката е важна, тъй като поема част от натоварения трафик към Плевен по трасето, отнело живота на Сияна.

На пътен възел Дерманци автомобилите трябва да слязат от магистрала „Хемус“ и да поемат по третокласното трасе към Плевен. Ремонтът на това трасе продължава повече от година.

Отсечката през село Дерманци е изцяло завършена. За новия асфалт обаче хората казват, че е хем благо, хем наказание.

„Асфалтът е добре, ама е много движението и тука сме много народ, и тия не знаят как карат, сестро. Тия карат ненормално“, казва за бТВ Катя Кирилова.

Пътят е с дължина малко над 60 км и минава през две области – Ловеч и Плевен. След село Дерманци навсякъде е положен първият слой асфалт и затова трасето се предпочита като алтернатива на натоварения път Луковит – Плевен.

В момента се полага втори слой асфалт. Според водачите на моменти строителството замира, а според Пътната агенция крайният срок е идната година.

Подсилват се банкети и мантинели. Чистят се канавки.

„Знаци има на всеки един километър с ограничение 50. Отделно има знак „пътен работник“ с ограничение 40. Те карат със 140 – 150, опасно е много, летят, най-вече молдовци, украинци“, казва Георги Бунов, технически ръководител на обекта.

В момента се укрепва свлачище при село Садовец. Предстои ремонт на мостови съоръжения.

По план работата трябва да приключи през май догодина. Надеждите на хората в Дерманци са да бъде изведено движението от селото чрез изграждане на обход, но най-вече да се построи магистралата.

„Кога стане, мила, но докато стане, трябва много да внимаваме“, казва Катя Некова.

Стойността на ремонта е малко над 50 милиона евро и се извършва от две фирми.

Редактор "Екип на Петел",

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