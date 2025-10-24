Шофьори се биха насред пътя, извадиха спрей и тейзър

снимка Булфото

Шофьор нападна друг водач в Софийско, съобщиха от полицията.

На 23 октомври водач на товарен автомобил подал сигнал за скандал и сбиване между него и шофьор на автомобил - в района на село Скравена.

Той е обяснил, че по време на движение, двамата водачи са се засекли, като това е довело до спиране и конфликт помежду им, при който водачът на колата е употребил физическа сила, лютив спрей и тейзър спрямо него.

При извършената проверка в автомобила са открити два електрически тейзъра, предадени с протокол за доброволно предаване.

Водачът на колата и неговият спътник са задържани. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата, предаде факти.бг.

