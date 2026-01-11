Шофьори успокояват: Проходът "Петрохан" е идеално почистен!

Снимка АПИ, архив

С оглед на метеорологичните условия и силните снеговалежи, сняг натрупа на прохода "Петрохан".



Въпреки условията обаче проходът е добре почистенсъобщи Фокус. Шофьорите успокояват всеки, на когото се налага да пътува през прохода тази вечер:



Проходът "Петрохан" е идеално почистен!



ФОКУС ви съветва да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили!

