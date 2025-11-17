Шофьори в Гърция: Колан – 350 евро, кафе – 350 евро, като ти свалят номерата, не можеш пари да намериш и да искаш

Кадър МВР

Гръцките пътни власти въвеждат още по-строги мерки срещу нарушителите на пътя.

Новият контролен механизъм предвижда автомобили с издадени, но неплатени глоби да бъдат спирани на границата и водачите да бъдат задължени да уредят задълженията си преди напускане на Гърция.

Целта е по-висока събираемост, повишена безопасност и ограничаване на системните нарушения, пише Блиц.

Камери, AI и постоянен контрол

В цялата страна вече се монтират нови високоточни камери на ключови кръстовища и пътни възли. Системата ще работи с изкуствен интелект, който автоматично ще засича и класифицира нарушенията – превишена скорост, неправилно изпреварване, шофиране без колан, използване на телефон и други.

Данните ще бъдат изпращани директно към компетентните органи, което според властите трябва да изгради по-строга и последователна култура на спазване на правилата.

Сред гръцките шофьори обаче недоволството расте заради високите санкции.

Георгиос Йоанидис коментира:

"350 евро. Колан – 350 евро, кафе – 350 евро, ако има тук кафе (сочи таблото) – проблем."

Йоргос Каракостас добавя:

"Държавата няма достатъчно пари и затова започва да събира пари от другите страни. Българи, сърби, румънци."

Проверка по регистрационен номер

На граничните пунктове митническите служители ще могат по регистрационния номер да проверят дали автомобилът има непогасени глоби. Водачите ще бъдат длъжни да ги заплатят на място. Ако откажат, няма да бъдат допускани да преминат границата.

Това поражда притеснения сред пътуващите българи.

Георги Бърнков споделя пред БНТ:

"Като ти свали номерата, къде отиваш. Дори да искаш да намериш пари, ти не можеш. Няма. Не можеш да се придвижиш. Това не е нормално."

Борислав Иванов допълва:

"На нас не ни дават повече от 80 да се движим там. Всяко едно над 80 поне едно 150 евро ти е глобата."

Очаквано въвеждане до края на годината

Новата дигитална платформа трябва да заработи до края на годината. Гръцките власти уверяват, че мерките няма да попречат на туризма, тъй като страната разчита значително на чуждестранните посетители.

Какви други забрани и глоби действат в Гърция

Гърция от години е сред страните с едни от най-строгите правила по пътищата в ЕС. Новите мерки само затягат вече съществуващата рамка. Ето основните нарушения и санкции:

1. Глоба за колан – 350 евро

Гърция третира това нарушение като високорисково. Освен глоба, често се отнемат и контролни точки.

2. Глоба за използване на мобилен телефон – 100 до 300 евро

При повторно нарушение може да бъде свален и номерът на автомобила.

3. Глоба за кафе, храна или цигара по време на шофиране

Тези действия се смятат за разсейване, което води до санкции от 350 евро, както коментира и Георгиос Йоанидис.

4. Превишена скорост

до 20 км/ч над ограничението – 40 евро

20–30 км/ч – 100 евро

над 30 км/ч – 150–350 евро, като при по-тежки случаи се прилага и временно отнемане на книжка

По думите на туристи:

"Всяко едно над 80 поне едно 150 евро ти е глобата."

5. Глоба за шофиране в бус лента

Може да достигне до 200 евро и отнемане на точки.

6. Глоба за паркиране

В центровете на гръцките градове проверките са постоянни. Неправилното паркиране струва между 40 и 150 евро. В Атина често слагат „скоба“ или свалят номера.

7. Сваляне на регистрационни табели

Една от най-строгите мерки. Приложима е при:

опасно шофиране

тежко превишена скорост

шофиране в насрещното

двойно паркиране

липса на застраховка

Свалянето на табели може да бъде за 10 дни, 2 месеца или 3 месеца.

8. Камери в туристически райони

В Гърция има камери в населени места, тунели, магистрали и дори край плажове с натоварен трафик.

9. Абсолютна забрана за алкохол

Допустимата граница е 0,25 mg/l във въздуха или 0,5‰ в кръвта.

Глобите стигат до 700 евро, а над 1,6‰ – дори затвор.

