Шофьори във Варна: Тапа на Аспаруховия мост заради запалилия се автобус. Полицията: Чака се Пътна помощ

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Б.Ненов

За километрично задръстване по Аспаруховия мост заради инцидента с автобус, станал преди минути, съобщават шофьори във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"Тапа на Аспарухов мост посока център!", посочват очевидците.

По данни на ОДМВР-Варна в 08:00 ч. е получен сигнал от 112 за горящ автобус на Аспарухов мост. Касае се за техническа повреда и за щастие няма пострадали.

Автобусът е бил празен. Изгасен е, чака се пътна помощ, посочват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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