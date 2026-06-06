Шофьори във Варна: Тапа на Аспаруховия мост заради запалилия се автобус. Полицията: Чака се Пътна помощ
снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Б.Ненов
За километрично задръстване по Аспаруховия мост заради инцидента с автобус, станал преди минути, съобщават шофьори във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".
"Тапа на Аспарухов мост посока център!", посочват очевидците.
По данни на ОДМВР-Варна в 08:00 ч. е получен сигнал от 112 за горящ автобус на Аспарухов мост. Касае се за техническа повреда и за щастие няма пострадали.
Автобусът е бил празен. Изгасен е, чака се пътна помощ, посочват от полицията.
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