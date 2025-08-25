Шофьорите, които оставят листата по капака на колата, да знаят опасността

Пиксабей

Есента е красив сезон, но за шофьорите тя носи със себе си един досаден проблем – натрупаните листа по предния капак и около чистачките. Това не само е неприятно за почистване, но може да доведе и до сериозни проблеми със запушването на въздушните канали и отводнителните отвори. Ето един прост метод, с който ще спестите време и усилия, предаде automedia.investor.bg.

Първо, листата могат да задръстят отводнителните канали, което води до натрупване на вода в пространството под предното стъкло. Тази вода може да проникне в купето, да повреди електрониката или да причини ръжда. Второ, ако листата се натрупат върху въздушния филтър, това може да намали ефективността на вентилационната система и да доведе до неприятна миризма в купето.

Няколко съвета, които ще помогнат:

Паркирайте по-далеч от дърветата: Ако имате възможност, изберете място за паркиране, което не е директно под дърветата. Дори да се намирате на няколко метра, това ще намали значително броя на листата, които ще паднат върху автомобила.

Използвайте покривало за автомобил: Ако паркирате на едно и също място за по-дълъг период от време, използването на покривало е най-сигурният начин да предпазите автомобила от листа, дъжд и слънце.

Редовно почистване: Ако нямате избор и трябва да паркирате под дърво, почиствайте редовно предния капак, особено в областта под чистачките. Простото премахване на листата с ръка или метличка ще предотврати натрупването им и запушването на отворите.

Ето и един специфичен трик, който ще ви помогне да избегнете замърсяване на климатика. През есента, когато шофирате, е добре да използвате режим на рециркулация на въздуха в купето. Това ще предотврати засмукването на листа и други замърсявания, които биха могли да запушат филтъра на купето и да влязат във вентилационната система.

