Шофьорите да се движат с повишено внимание в участък на АМ „Хемус“ от утре

Снимка: АПИ

През следващата седмица – от 1 до 4 юни, между 8 и 18 ч. ще се почистват тротоари на мостови съоръжения от 89-и до 91-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна, в област Ловеч. За това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента.

Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

От агенцията апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!