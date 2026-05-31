Шофьорите да се движат с повишено внимание в участък на АМ „Хемус“ от утре
През следващата седмица – от 1 до 4 юни, между 8 и 18 ч. ще се почистват тротоари на мостови съоръжения от 89-и до 91-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна, в област Ловеч. За това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.
За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента.
Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
От агенцията апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
