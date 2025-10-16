Шофьорите да внимават: Спряха тока на два тунела

снимка: АПИ

Движението в тунел "Железница" на път I-1 Благоевград – Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината за апела на АПИ е прекъсване на електрозахранването.

И в тунел "Благоевград" при км 98 на АМ "Струма" движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването, посочват още от пътната агенция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!