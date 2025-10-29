Шофьорите да внимават в два участъка на АМ "Тракия" днес

Снимка: АПИ

До 18 ч. днес ще се извършват краткотрайни ремонти на настилката в платното за София в участъка от 70-ти до 71-ви км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По същото време ремонти на настилката ще се извършват и при 76-и км в платното за София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще преминава в изпреварващата.

И днес ще се ремонтират ограничителни системи при 105-ти км на АМ „Тракия“. Дейностите в отсечката в област Пазарджик започнаха на 25 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в изпреварващите ленти и в двете посоки на магистралата. Трафикът преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

