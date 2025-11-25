Шофьорите на дизелови коли развалят сами колите си с вреден навик

Кадър ИИ

Спестените пари от гориво често водят до ремонти за хиляди левове

Дизеловите автомобили традиционно се ценят в Европа заради своята икономичност, висок въртящ момент и издръжливост. Практиката обаче показва, че ресурсът на тези машини в пътническия сегмент често се оказва по-нисък от очакваното. Причината за това не се крие само в сложната конструкция на съвременните системи Common Rail, но и в начина на експлоатация, съобщава Automedia.bg.

Според експерти и шофьори с опит, комбинацията от температурни промени, качеството на горивото, задръстванията и неправилната поддръжка води до сериозни повреди.

Проблемът със смяната на маслото

Една от най-честите грешки е сляпото следване на инструкциите за смяна на маслото на всеки 15 000 или дори 20 000 километра. Дизеловите двигатели, особено в градски условия, работят в тежък режим – чести спирания, работа на място в задръствания и недостигане на оптимална температура.

Това води до бързо сгъстяване на маслото и натрупване на сажди. Специалистите съветват интервалът за смяна да се съкрати до 7000 – 10 000 километра, за да се предпази турбината и да се избегне образуването на нагар в двигателя.

Опасността от евтино гориво

Опитът да се спестят пари от зареждане на гориво на съмнителни бензиностанции често излиза скъпо. Дизелът с ниско качество може да съдържа вода, мръсотия или парафини. Влагата предизвиква корозия на инжекторите, а парафините запушват горивния филтър през зимата.

Ремонтът на дефектирала помпа за високо налягане, като например масово използваната Bosch CP4, може да надхвърли 2000 лева. Промиването на цялата горивна система допълнително оскъпява процедурата.

Рискове при празен резервоар и кратки пътувания

Шофирането с почти празен резервоар е друг вреден навик. На дъното на резервоара се утаяват седименти и конденз. Когато горивото намалее, помпата засмуква този концентрат, което е особено опасно през зимата, когато водата може да замръзне във филтъра.

Кратките градски пътувания също се явяват „скрит убиец“ за модерните дизели. Двигателят и филтърът за твърди частици (DPF) не успяват да достигнат нужната температура за регенерация. Това води до бързо запушване на DPF филтъра, а принудителното форсиране на място рядко решава проблема.

Грижа за турбината и EGR клапана

Градското шофиране генерира повече сажди, които блокират EGR клапана и всмукателния колектор. Това води до загуба на мощност и повишено отделяне на дим. Почистването на колектора е препоръчително на всеки 120 000 – 150 000 километра.

Турбокомпресорът също страда от неправилна експлоатация. Рязкото форсиране при студен двигател и мигновеното гасене след натоварване водят до „сух старт“ и прегряване на маслото вътре в турбината, което скъсява драстично нейния живот

