Шофьорите са предупредени за ограничения по АМ "Тракия" от днес до четвъртък

снимка: АПИ

През следващата седмица за косене и почистване на канавки временно ще се променя организацията на движение между пътните възли "Нова Загора" и „Ямбол“ /от 240-и до 273-и км/ на АМ „Тракия“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 25 август /понеделник/ до 28 август /четвъртък/, в участъка на територията на област Сливен поетапно в двете посоки ще се премахва крайпътна растителност. В понеделник, за да не се затруднява трафикът, ще се работи межди 12 ч. и 17 ч., а в останалите дни от 7 ч. до 17 ч.

В отсечката между 250-и и 260-и км на магистралата, в платното за София, ще се почистват облицовани окопи /канавки/. Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава без ограничения в активната и скоростната лента.

