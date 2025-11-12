"Шофьорите смятат, че са господари на градовете": Благоевград със спешни мерки срещу инцидентите на пешеходни пътеки

Булфото

Спешни мерки ще небележи община Благоевград във връзка с пътната безопасност в града.

Причината са серията от инциденти на пешеходни пътеки през последната седмица.

Последният е от снощи, при който жена беше блъсната на зебра на един от главните булеварди. След преглед в болница, тя е освободена за домашно лечение.

"Очевидно, че има проблем. Ние като институция трябва да вземем мерки. Вчерашният инцидент, слава богу, беше лек. Имаме постоянна маркировка на пешеходната пътека. За мен най-важното нещо е да убием скоростта. Шофьорите смятат, че са господари на градовете. А в Европа тенденцията е обратна - градовете се връщат на пешеходците и скоростта се убива", каза в "Денят започва" кметът на града Методи Байкушев.

Той обясни, че е свикано спешно заседание. Според него трябва да се вземат няколко основни мерки:

подобряване на осветлението

ограничаване на скоростта чрез изграждане на изкуствени неравности.

